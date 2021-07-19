Nur Tatar, tek eksiğini Tokyo'da tamamlamak istiyor

Olimpiyatlarda daha önce gümüş ve bronz madalya kazanan milli tekvandocu Nur Tatar, kariyerinin tek eksiği olan olimpiyat altın madalyasını Tokyo'da kazanmayı hedefliyor.

Nur Tatar, tek eksiğini Tokyo'da tamamlamak istiyor
Olimpiyatlarda daha önce gümüş ve bronz madalya kazanan milli tekvandocu Nur Tatar, kariyerinin tek eksiği olan olimpiyat altın madalyasını Tokyo'da kazanmayı hedefliyor.

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamada, Türkiye'nin olimpiyat oyunları tarihinde 2 farklı olimpiyatta madalya kazanan tek kadın sporcusu olan Nur Tatar'ın bu başarısını bir ileri seviyeye taşımaya hazırlandığı belirtildi.

Londra 2012'de gümüş Rio 2016'da ise bronz madalyanın sahibi olan Nur Tatar'ın Tokyo 2020'de altın madalya kazanarak üçlemeyi tamamlamak istediği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen başarılı sporcu, "Bir yıl gecikmeli de olsa olimpiyat oyunları heyecanını yaşıyoruz. Tokyo'da hedefim kariyerimdeki tek eksik olan olimpiyat altın madalyasını kazanmak. Tüm çalışmalarımı bu yönde yaptım. Sıkletimde birbirine çok yakın 4-5 sporcu var. Birbirimizle sürekli karşılaşıyoruz ve her türlü sonuç ortaya çıkabiliyor. Tekvandoda günlük performanslar çok önemli olabiliyor. Üçüncü kez olimpiyatlara katılıyorum. İlk katıldığımda 19 yaşındaydım. Şimdi ise 28 yaşın olgunluğunu yaşıyorum. Bu tecrübemi mücadeleme yansıtarak kürsünün en üst basamağına çıkmak ve İstiklal Marşı'mızı dinletmek en büyük arzum." değerlendirmesinde bulundu.

Nur Tatar, 26 Temmuz Pazartesi günü kadınlar 67 kiloda madalya mücadelesi verecek.

 
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