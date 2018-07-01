Nur Tatar Askari kariyerini noktaladı

Dünya şampiyonu milli tekvandocu Nur Tatar Askari, aktif spor yaşamını sonlandırdı.Askari, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 20 yıldır tekvandoyla ilgilendiğini belirterek, "Bugüne kadar birçok problemle savaştık. Düştük, kalktık, büyüdük ama küçüldük. Ben elimden geleni fazlasıyla yaptığıma inanıyorum. Umuyorum, Türkiye'ye tekvandoyu hem tanıtıp hem de sevdirmişimdir. Yaşadığım sıkıntı ve problemlerden ötürü tekvando hayatımı sonlandırdım." ifadelerini kullandı.Bugüne kadar yanında olanlara da teşekkür eden 25 yaşındaki milli sporcu, "Hayallerim ve hedeflerimden ayıranlara çok büyük ahdım var. Bilsinler ki mazlumun ahı çıkar." mesajını paylaştı.Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu milli tekvandocu Servet Tazegül de daha önce spora ara verdiğini duyurmuştu.