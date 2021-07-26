Nur Tatar altın madalya şansını kaybetti

Milli tekvandocumuz Nur Tatar, 67 kg çeyrek final mücadelesinde ABD'li rakibi Paige McPherson'a kaybetti.

Nur Tatar altın madalya şansını kaybetti
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 3. gününde 67 kiloda mücadele eden milli tekvandocu Nur Tatar, çeyrek finalde ABD'li Paige McPherson'a altın puan ile yenilerek finale çıkma şansını yitirdi.

Japonya'nın başkenti Tokyo'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda tatamiye çıkan 2 olimpiyat madalyalı milli tekvandocu, son 16 turunda Nijeryalı Elizabeth Oluchi Anyanacho'yu yenerek çeyrek finale çıktı.

Nur Tatar, çeyrek finalde daha önce 2012 Londra Olimpiyatları çeyrek finalinde ve 2017 Dünya Kupası finalinde yendiği ABD'li Paige McPherson ile karşı karşıya geldi.

Dengeli başlayan müsabakanın ilk raundunda sporcular puan alamadı. Birbirini çok iyi tanıyan iki sporcu da kontrollü bir oyun ortaya koydu ve ikinci raunttan da puan çıkmadı.

Nur Tatar ile Paige McPherson uzun süre birbirini tartarken müsabakanın bitimine 12 saniye kala ay-yıldızlı sporcu 1-0 öne geçti. Son saniyelerde baskı kuran ABD'li tekvandocu 1 puan alınca normal süre 1-1 eşitlikle tamamlandı ve maç altın puana gitti.

Bu bölümde McPherson'un 2 puanına engel olamayan Nur Tatar, maçı 3-1 kaybederek finale çıkma şansını yitirdi. 

Nur Tatar'ın repesajdan bronz madalya umutlarını sürdürmek için McPherson'ın finale çıkması gerekiyordu. Ancak ABD'li tekvandocu yarı finalde karşılaştığı Hırvat Matea Jelic'e 15-4 yenilince milli sporcunun repesaj şansı kalmadı.

Londra 2012'de gümüş, Rio 2016'da bronz madalya kazanan Nur Tatar, Tokyo 2020'ye çeyrek finalde veda etmiş oldu.

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