Nuno Santos: "Beşiktaş maçında galibiyet için sahadayız"

Sporting'in önemli oyuncularından Nuno Santos, Beşiktaş maçıyla ilgili mesaj yolladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Nuno Santos: 'Beşiktaş maçında galibiyet için sahadayız'
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12 Ekim 2021 16:53
Sporting forması giyen Nuno Santos, Portekiz'de açıklamalarda bulundu ve Beşiktaş ile oynayacakları maçla ilgili mesaj yolladı.

Beşiktaş'ı yenebileceklerini kaydeden Portekizli futbolcu, "Şu anda takım hazır durumda. Her türlü zorlukla başa çıkabilecek bir takımımız var. Maç maç bakıyoruz. Şampiyonlar Ligi maçı gelince onu, lig maçı gelince onu düşünüyoruz. Şimdi Belenenses ile oynayacağız, rakibimize saygı duyuyoruz. Ancak kazanıp, Şampiyonlar Ligi'nde büyük bir çarpışmaya çıkacağız. Beşiktaş maçında galibiyet için büyük bir hevesle sahada olacağız. Çok kaliteli oyuncularımız var ve karşımıza çıkabilecek her şeye hazırız." dedi.

Beşiktaş ile Sporting, Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında 19 Ekim Salı günü İstanbul'da karşı karşıya gelecek.

 


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