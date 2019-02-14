Nuno Gomes: 'Fatih Terim bana kızmasın...'

Portekizli eski futbolcu Nuno Gomes, Galatasaray- Benfica maçı öncesi Haber Global'e konuştu.Eski teknik direktörü Fatih Terim'i de değerlendiren Gomes şunları söyledi:"Galatasaray da Benfica da büyük takımlar. Yarı final ve final oynayabilecek seviyedeler. Bu oyunda tecrübe önemli. Fatih Terim bu tarz maçlar için fazla tecrübeye sahip ve çok iyi iş çıkarıyor. Ancak benim takımım Benfica'ya karşı oynuyor. Umarım Benfica'nın kazanmasını istememi dert etmez."