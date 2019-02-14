  •  
    Victor Moses'ı büyüledi! 'Bu sizi asla yanıltmasın'
  •  
    "İstanbul'a Galatasaray'ı yenmek için geldik ve..."
  •  
    Talisca'dan Benfica için flaş Galatasaray uyarısı!
  •  
    ...Ve YASAKLI hakemler! Hangi takımlara yoklar?
  •  
    İşte Terim'in yeni sezon için istediği ilk transfer

Nuno Gomes: "Fatih Terim bana kızmasın..."

Portekizli eski futbolcu Nuno Gomes, Galatasaray- Benfica maçı öncesi açıklamalarda bulundu

Nuno Gomes: 'Fatih Terim bana kızmasın...'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
14 Şubat 2019 08:26
Portekizli eski futbolcu Nuno Gomes, Galatasaray- Benfica maçı öncesi Haber Global'e konuştu.

Eski teknik direktörü Fatih Terim'i de değerlendiren Gomes şunları söyledi:

"TERİM BANA KIZMASIN!"

"Galatasaray da Benfica da büyük takımlar. Yarı final ve final oynayabilecek seviyedeler. Bu oyunda tecrübe önemli. Fatih Terim bu tarz maçlar için fazla tecrübeye sahip ve çok iyi iş çıkarıyor. Ancak benim takımım Benfica'ya karşı oynuyor. Umarım Benfica'nın kazanmasını istememi dert etmez."



Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için