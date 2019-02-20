Nuno Gomes: 'Fatih hocamın taktikleriyle her şey olabilir'

"TERİM İLE HER ŞEY OLABİLİR"

FATİH TERİM İLE FIORENTINA'DA ANISI

Uzun yıllar Portekiz Milli Takımı'nda oynayan ve Fiorentina'da Fatih Terim ile birlikte çalışan Nuno Gomes, Galatasaray'ın kamp yaptığı otelde Fatih Terim ile bir araya geldi ve hasret giderdi. Uzun bir süre konuşan ikilinin keyifli anları dikkat çekti. Terim, Portekizli eski futbolcuya kendi imzasını taşıyan forma hediye etti. 1 / 4 Fatih Terim ile Nuno Gomes, hasret giderdi

Uzun yıllarMilli Takımı'nda oynayan ve Fiorentina'da Fatih Terim ile birlikte çalışan, Galatasaray'ın kamp yaptığı otelde Fatih Terim ile bir araya geldi ve hasret giderdi.Buluşmanın ardından açıklamalada bulunan Gomes, Benfica'nın avantajlı olmasına rağmen Galatasaray'ın da tur atlayabileceğini söyledi.Terim'in kendisi için özel olduğunu belirten Gomes, "Terim ile Fiorentina'da beraber çalıştım, çok önemli başarılara imza attık. Fatih hocam buralara kadar gelmişken, benim ziyaret etmemem olmazdı. Benim için çok özel bir insan" dedi.Maçı değerlendiren Portekizli efsane, "Çok güzel bir maç olacak. Bunlar 2 ayaklı maçlar, ilk yarı bitti. Bu tip maçlarda deplasman golleri çok önemli. İlk maça bakıldığında Benfica'nın skor avantajı göz ardı edilemez ama Galatasaray'ın ne kadar kaliteli olduğunu ve Fatih Terim'in neler yapabileceğini tüm Avrupa biliyor. Ne kadar skor avantajı Benfica'da gibi gözükse de, Fatih hocanın taktikleriyle her şeyin olabileceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.Fatih Terim ile bir anısını aktaran Nuno Gomes, "Hocamızla çok anılarımız var. Fiorentina'ya imza attığım ilk günden bir anım var. Milli takımda daha önce karşılaştık, 2-1 Portekiz kazanmıştı ve hocamız Türkiye'nin başındaydı, 2 gol atmıştım. Fİorentina ile anlaştıktan sonra Benfica'dan gelirken çok emeği vardı. Bana 9 numarayı vereceklerdi ve bu Batistuta'nın numarasıydı. Benim uğurlu numaram 21'di ve ben hocamın yanına giderek 21 ile devam etmek istediğini söyledim. Hemen sportif direktörü aradı, 21 numarayı kimin kullandığını sordu ve onunla konuşarak 21'i bana verdi. Unutamadığım anılardan biri budur" diye konuştu.