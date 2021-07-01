Nuno Espirito Santo, Tottenham'a imza attı

Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları arasında olan Nuno Espirito Santo, Tottenham'la anlaştı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Nuno Espirito Santo, Tottenham'a imza attı
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30 Haziran 2021 23:23
İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham'da teknik direktörlük görevi için Nuno Espirito Santo ile 2 yıllığına anlaşma sağlandı.

Tottenham Kulübü, 47 yaşındaki Nuno Espirito Santo ile 2023'e kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

Kariyerinde Rio Ave, Valencia ve Porto'yu çalıştıran Portekizli teknik direktör, 2017'de başına geçtiği Wolverhampton'dan ise geçen sezon sonu ayrılmıştı.

Jose Mourinho'nun görevden alınmasının ardından Ryan Mason, geçen sezon Tottenham'da geçici teknik direktörlüğe getirilmişti.


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