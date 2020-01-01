Nunn, Heat rotasyonundaki yeni rolüne "önceden hazırmış"

Miami Heat çaylağı Kendrick Nunn, Heat'in rotasyonundaki yeni rolüne önceden hazır olduğunu söyledi.



Nunn, normal sezonda ve Orlando'daki sıralama maçlarında Heat'in ilk beş şutör guardı olarak oynuyordu. Ancak koç Erik Spoelstra, playofflarda ilk beş kadrosunda Goran Dragic'i tercih etmişti.



Pazartesi günü Milwaukee Bucks karşısında oynanan 1. maç galibiyetinde sahada 16 dakika kalan Nunn, Bucks'a karşı seride yeniden rotasyona girmeye önceden hazırdı:



"Şaşırmadım. Ben ve koç bunu daha önce konuşmuştuk. Bana, Bucks'a karşı normal sezondaki maçları kazandığımızda, nasıl büyük bir katkıda bulunduğumu, bu yüzden bu turda kesinlikle rotasyona gireceğimi söylemişti. Buna önceden hazırlanmıştım."



Çaylak sezonunda Heat için 67 maçta ilk beş başlayan Nunn, maç başına ortalama 15.3 sayı ve 3.3 asist ile oynarken, %43 genel şut isabeti ve üçlük çizgisi gerisinden %35 isabetle oynamıştı.



