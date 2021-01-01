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Nunn: "Hall of Fame sınıfı oyuncularla oynamak güzel bir his"

Los Angeles Lakers'ın yeni oyuncusu Kendrick Nunn, Lakers'ta geleceğin Hall of Fame seçilecek oyuncularıyla birlikte oynamanın "güzel bir his" olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles Lakers'ın yeni oyuncusu Kendrick Nunn, Lakers'ta geleceğin Hall of Fame seçilecek oyuncularıyla birlikte oynamanın "güzel bir his" olduğunu söyledi.

LeBron James ve Anthony Davis dışında, Lakers kadrosunda artık Russell Westbrook, Dwight Howard ve Carmelo Anthony gibi gelecekte Hall of Fame seçilecek diğer oyuncular da yer alacak.

Nunn bu konuda heyecanını paylaşarak, NBA'in zirvesine geri dönmeyi hedefleyen Lakers için mücadeleye hazır olduğunu kaydetti:

"Güzel bir his. Doğrusu buraya ait olduğumu hissediyorum. Güçlü yönlerimi buraya getirmek ve soyunma odasındaki diğer adamlara uyum sağlamak istiyorum. Hepimiz tek bir amaç için bir araya geldik ve bunu başaracağız."


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