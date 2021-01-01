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Nunn, "15 milyon dolar civarı" değerinde teklifler alabilir!

Miami Heat guardı Kendrick Nunn'ın, 15 milyon dolar civarı değerinde teklifler alabileceği iddia edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Miami Heat guardı Kendrick Nunn'ın, 15 milyon dolar civarı değerinde teklifler alabileceği iddia edildi.

The Athletic'den John Hollinger'a göre, geçtiğimiz yılın NBA Finalisti olduktan sonra bu yıl playoff ilk turunda Milwaukee Bucks'a elenen ve kadrosunda birkaç değişiklik yapmak durumunda olan Heat, Nunn'ı bu yılın serbest oyuncu döneminde elinden kaçırabilir.

Hollinger, Nunn'ın önümüzdeki sezonda sınırlı serbest oyuncu olarak 15 milyon dolar civarında teklif alabileceğini kaleme aldı.

2020-21 normal sezonunda 14.0 sayı, 3.0 ribaund ve 2.0 asist ortalamaları yakalamış olan Nunn'ın rakamları, Milawaukee'ye karşı oynanan seride 10.0 sayı, 1.0 asist ve 1.0 ribaund'a gerilemişti.

Nunn ile birlikte Duncan Robinson'ın da sınırlı bir serbest oyuncu olması beklenirken, Victor Oladipo, Trevor Ariza, Nemanja Bjelica, Udonis Haslem, Dewayne Dedmon da serbest oyuncular arasında bulunacaklar.


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