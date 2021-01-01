Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Nuggets'ın radarında, Austin Rivers var!

Denver Nuggets'ın, serbest oyuncu Austin Rivers'ı kadrosuna katmakla ilgilendiği bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Denver Nuggets'ın, serbest oyuncu Austin Rivers'ı kadrosuna katmakla ilgilendiği bildirildi.

Nuggets, normal sezonun sonuna doğru yaklaşırken, bench kadrosuna daha fazla derinlik katmak istiyor.

The Denver Post'tan Mike Singer'a göre, Denver'ın radarında yüksek profilli veteran Rivers da dahil olmak üzere üç oyuncu bulunuyor.

Bu sezon New York Knicks ile 21 maçta forma giyen Rivers, son takas gününde Oklahoma City Thunder'a takas edilmiş ve ardından serbest bırakılmıştı.

Nuggets'ın, Garry Harris ve RJ Hampton'ı Aaron Gordon karşılığında Orlando Magic'e gönderdiği için, guard rotasyonunda derinlikten yoksun durumda olduğu biliniyor.


En çok okunanlar

  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal