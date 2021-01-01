Nuggets'ın radarında, Austin Rivers var!

Denver Nuggets'ın, serbest oyuncu Austin Rivers'ı kadrosuna katmakla ilgilendiği bildirildi.



Nuggets, normal sezonun sonuna doğru yaklaşırken, bench kadrosuna daha fazla derinlik katmak istiyor.



The Denver Post'tan Mike Singer'a göre, Denver'ın radarında yüksek profilli veteran Rivers da dahil olmak üzere üç oyuncu bulunuyor.



Bu sezon New York Knicks ile 21 maçta forma giyen Rivers, son takas gününde Oklahoma City Thunder'a takas edilmiş ve ardından serbest bırakılmıştı.



Nuggets'ın, Garry Harris ve RJ Hampton'ı Aaron Gordon karşılığında Orlando Magic'e gönderdiği için, guard rotasyonunda derinlikten yoksun durumda olduğu biliniyor.



