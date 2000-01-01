Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Nuggets'ın, Jerami Grant'i tutma şansı "çok yüksek"

Denver Nuggets'ın, The Denver Post'tan Mike Singer'a göre Jerami Grant'i takımda tutma şansı çok yüksek.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Denver Nuggets'ın, The Denver Post'tan Mike Singer'a göre Jerami Grant'i takımda tutma şansı çok yüksek.

Grant'in bu sezon sonrasında 9 milyon dolarlık oyuncu opsiyonundan vazgeçmesinin beklendiği belirtimişti.

Singer'a göre, Nuggets ve Grant muhtemelen "Dört yıllığı 64 milyon dolara bir civarda bir anlaşmaya varabilirler."

Nuggets'ın forveti, sınırsız bir serbest oyuncu olacak. Denver, Grant'i geçtiğimiz yıl, 2020 ilk tur Draft hakkı karşılığında Oklahoma City Thunder'dan almıştı.

2019-20 sezonunda hemen hemen her büyük istatistik kategorisinde kariyer rekorları kırarak beklentileri aşmış olan Grant, bu sezon Nuggets ile maç başına ortalama 12.0 sayı, 1.2 asist ve 0.7 top çalma istatistiklerini tutturmuştu.


En çok okunanlar

  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal