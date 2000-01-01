Nuggets'ın, Jerami Grant'i tutma şansı "çok yüksek"

Denver Nuggets'ın, The Denver Post'tan Mike Singer'a göre Jerami Grant'i takımda tutma şansı çok yüksek.



Grant'in bu sezon sonrasında 9 milyon dolarlık oyuncu opsiyonundan vazgeçmesinin beklendiği belirtimişti.



Singer'a göre, Nuggets ve Grant muhtemelen "Dört yıllığı 64 milyon dolara bir civarda bir anlaşmaya varabilirler."



Nuggets'ın forveti, sınırsız bir serbest oyuncu olacak. Denver, Grant'i geçtiğimiz yıl, 2020 ilk tur Draft hakkı karşılığında Oklahoma City Thunder'dan almıştı.



2019-20 sezonunda hemen hemen her büyük istatistik kategorisinde kariyer rekorları kırarak beklentileri aşmış olan Grant, bu sezon Nuggets ile maç başına ortalama 12.0 sayı, 1.2 asist ve 0.7 top çalma istatistiklerini tutturmuştu.



