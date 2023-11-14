Denver Nuggets koçu Michael Malone'un, takımıyla kendisini "NBA'in en yüksek maaşlı" başantrenörlerinden biri yapacak bir sözleşme uzatması konusunda anlaştığı bildirildi.



Malone, geçtiğimiz Haziran ayında Nuggets'ın tarihindeki ilk şampiyonluğuna ulaşmasına yardımcı olmuştu.



Nuggets, Malone'u 2015'te Sacramento Kings'teki kısa görevinin ardından başantrenör olarak işe almıştı.



Gregg Popovich, Erik Spoelstra, Steve Kerr, Rick Carlisle, Nick Nurse, Tyrone Lue ve Frank Vogel, başantrenör olarak şampiyonluk kazanan ligdeki diğer mevcut başantrenörler.





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