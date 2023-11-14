Nuggets ve koç Malone, sözleşme uzatma konusunda anlaştılar

Denver Nuggets koçu Michael Malone'un, takımıyla kendisini "NBA'in en yüksek maaşlı" başantrenörlerinden biri yapacak bir sözleşme uzatması konusunda anlaştığı bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
Abone Ol
Nuggets ve koç Malone, sözleşme uzatma konusunda anlaştılar
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
14 Kasım 2023 12:16
Denver Nuggets koçu Michael Malone'un, takımıyla kendisini "NBA'in en yüksek maaşlı" başantrenörlerinden biri yapacak bir sözleşme uzatması konusunda anlaştığı bildirildi.

Malone, geçtiğimiz Haziran ayında Nuggets'ın tarihindeki ilk şampiyonluğuna ulaşmasına yardımcı olmuştu.

Nuggets, Malone'u 2015'te Sacramento Kings'teki kısa görevinin ardından başantrenör olarak işe almıştı.

Gregg Popovich, Erik Spoelstra, Steve Kerr, Rick Carlisle, Nick Nurse, Tyrone Lue ve Frank Vogel, başantrenör olarak şampiyonluk kazanan ligdeki diğer mevcut başantrenörler.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery