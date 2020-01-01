Nuggets, Lakers'a karşı seriyi 2-1'e getirdi!

Denver Nuggets, Batı Konferansı Finalleri'nin 3. maçında Los Angeles Lakers'ı 114-106 mağlup etti ve seriyi 2-1'e getirdi.



Nuggets, Lakers'a karşı 2. maçın galibiyetinden sadece birkaç saniye uzakta olmuş olsa da, Anthony Davis'ten son saniye üçlüğü yüzünden bundan mahrum kalmışlardı. Lakin bu maç öyle olmadı. Nuggets, ilk çeyreğin ardından hızlı bir şekilde iki sayılık bir farkla öne sıçradı ve daha sonra, hem ikinci (34-26) hem de üçüncü (30-22) çeyreklerde oldukça büyük farklarla Los Angeles'ı geride bırakarak büyük bir fark yarattı.



Bu fark, üçüncü çeyreğin bir noktasında 20 sayıya kadar ulaştı. Lakers da bir süre sonra tepki göstermeye başladı ve dördüncü çeyrekte bir geri dönüşü tamamlamaya oldukça yaklaşmış olsa da, bu arayışta yetersiz kaldı ve Denver, maçı son saniyelerde garantiledi. Los Angeles seriye liderlik etmeye devam ediyor, ancak Nuggets bu rekabette ne olduğunu ortaya koyan bir galibiyet almış oldu.



SÜRPRİZ KATKI, JERAMI GRANT'TEN!



Jamal Murray 28 sayı, 12 asist ve sekiz ribauntla Nuggets'ın en etkili ismi olurken, Nikola Jokic 22 sayı, 10 ribaund ve 5 asist ile oynadı. Jerami Grant, 7/11 isabetle 26 sayı kaydettiği karşılaşmada, Denver için en şaşırtıcı ve güzel sürprizlerinden biriydi. Monte Morris 14 sayı, Michael Porter Jr. ise dokuz sayı, altı ribaund, iki asist ve iki top çalma kaydetti.



Lakers'ta LeBron James, 30 sayı, 10 ribaund ve 11 asistle triple-double yaparak takımın en skorer ismi olurken, Anthony Davis 27 sayı kaydetti, fakat iki ribaund çekebildi. Kentavious Caldwell-Pope 12 sayı ve üç ribaund ile katkıda bulundu ve Kyle Kuzma da benchten 11 sayı ekledi. Rajon Rondo dokuz sayı, sekiz asist, üç top çalma ve iki ribaunt ile oynayarak katkıda bulundu.



