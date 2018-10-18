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Nuggets, koç Malone ile devam dedi!
Nuggets, koç Malone ile devam dedi!
Denver Nuggets, başantrenör Michael Malone'a kontrat uzatması imzalamayı kabul etti.
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Malone, Nuggets'ın başına 2015 yılında geçmişti ve ekip geçtiğimiz sezon playoffları 1 maç farkla kaçırmıştı.
Malone, önceki kontratının son sezonuna giriyor.
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