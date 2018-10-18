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Nuggets, koç Malone ile devam dedi!

Denver Nuggets, başantrenör Michael Malone'a kontrat uzatması imzalamayı kabul etti.

Denver Nuggets, başantrenör Michael Malone'a kontrat uzatması imzalamayı kabul etti.

Malone, Nuggets'ın başına 2015 yılında geçmişti ve ekip geçtiğimiz sezon playoffları 1 maç farkla kaçırmıştı.

Malone, önceki kontratının son sezonuna giriyor.




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