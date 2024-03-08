NBA'de normal sezon heyecanı, geride bıraktığımız gece oynanan yedi karşılaşmayla devam etti.



PISTONS 118-112 NETS



Detroit Pistons, Little Caesars Arena'da Brooklyn Nets'i 118-112 mağlup etti.



Jaden Ivey, Pistons'a 34 sayıyla liderlik etti. Cade Cunningham 32 sayı, 5 ribaund ve 11 asistle bu sezonki 12. double-double'ını yaptı. Ausar Thompson 14 sayı, 7 ribaund ve 3 asistle oynadı.



Brooklyn'i 31 sayı ve 8 asistle tamamlayan Dennis Schroder yönetti. Lonnie Walker 21 sayı ve 4 ribauntla bench'in en skorer ismi oldu. Nic Claxton 15 sayı, 10 ribaund ve 3 blokla oynadı.



TIMBERWOLVES 113-111 PACERS



Minnesota Timberwolves, Gainbridge Fieldhouse'da Indiana Pacers'ı 113-111 mağlup etti.



Anthony Edwards 44 sayı ve 6 ribaundla Timberwolves'un en skorer ismi oldu. Rudy Gobert 18 sayı ve 14 ribaundla oynadı. Naz Reid benchten gelerek 13 sayı ve 8 ribaund ekledi.



Tyrese Haliburton 23 sayı ve 13 asistle double-double yaparak Indiana'nın en iyi oyuncusu konumundaydı. Pascal Siakam 24 sayıyla takımın en skorer ismi oldu. Myles Turner 12 sayı ve 7 ribaundla oynadı.



MAVERICKS 111-104 HEAT



Dallas Mavericks, American Airlines Center'da Miami Heat'i 111-104 yendi.



Luka Doncic 35 sayı, 11 ribaund ve 11 asistlik triple-double'ıyla Mavericks'e liderlik eden isimdi. Kyrie Irving 23 sayı, 4 ribaund ve 4 asistle oynarken, Dante Exum 13 sayı, 5 asist ve 4 ribaundla maçı tamamladı.



Heat'te Terry Rozier, 27 sayı, 11 asist ve 6 ribaundlık performansıyla takımın en etkili oyuncusuydu. Duncan Robinson 19 sayı, 4 ribaund ve 2 asistle oynadı. Bam Adebayo ve Jimmy Butler 14'er sayı, 5'er asist ve 2'şer top çalmayla oynadılar.



SUNS 120-113 RAPTORS



Phoenix Suns, Footprint Center'da Toronto Raptors'ı 120-113 mağlup etti.



Kevin Durant Suns'ı 35 sayıyla galibiyete taşıyan isim oldu. Grayson Allen 26 sayı, 3 ribaund, 3 asist ve 1 blokla oynarken, Bradley Beal 20 sayı ve 8 asist kaydetti.



Gary Trent Jr. 30 sayıyla Raptors'a liderlik etti. RJ Barrett 23 sayı, 4 asist, 2 ribaund, 1 top çalma ve 1 blok kaydederken, Immanuel Quickley 21 sayı, kariyer rekoru 18 asist ve 9 ribaundla maçı tamamladı.



NUGGETS 115-109 CELTICS



Denver Nuggets, Ball Arena'da konuk ettiği Boston Celtics'i 115-109 devirdi.



Bu sayede Boston'a karşı sezondaki tüm maçlarını kazanmayı başarmış olan Nuggets'ta Nikola Jokic, 32 sayı, 12 ribaund ve 11 asistle sezondaki 20. triple-double'ına imza atarak takımı galibiyete taşıyan isim oldu. Jamal Murray 19 sayı, 6 ribaund, 8 asist ve 2 top çalmayla, Aaron Gordon ise 16 sayı, 9 ribaund ve 1 top çalmayla oynadı.



Celtics cephesinde Jaylen Brown 41 sayı, 14 ribaund, 4 asist ve 2 top çalmayla takımın ve maçın en skorer oyuncusuydu. Kristaps Porzingis 24 sayı, 12 ribaund, 2 asist, 1 top çalma ve 1 blokla oynarken, Jayson Tatum ise 15 sayı, 4 ribaund, 8 asist ve 2 top çalmayla maçı tamamladı.



BULLS 125-122 WARRIORS



Chicago Bulls, Chase Center'da ev sahibi Golden State Warriors'ı 125-122 mağlup etti.



Bulls'ta DeMar DeRozan 33 sayı, 8 ribaund ve 4 asistle takımı galibiyete taşırken, Nikola Vucevic 33 sayı, 11 ribaund ve 5 asistle, Coby White ise 20 sayı, 4 ribaund, 7 asist ve 3 top çalmayla oynadı.



Warriors'ın en skorer ismi, benchten gelerek 25 sayı, 2 asist ve 2 top çalma kaydeden Klay Thompson oldu. Jonathan Kuminga 19 sayı, 10 ribaund ve 2 asistle oynarken, son çeyrekte bacağından sakatlanan Stephen Curry 15 sayı ve 3 ribaundla, Draymond Green ise 11 sayı, 10 ribaund, 12 asist ve 2 blokla maçı tamamladı.



KINGS 131-129 SPURS



Sacramento Kings, Golden 1 Center'da konuk ettiği San Antonio Spurs'ü 131-129 yıktı.



Kings'te De'Aaron Fox 33 sayı, 5 ribaund, 5 asist ve 3 top çalmayla takımdaki en skorer oyuncuydu. Domantas Sabonis 31 sayı, 17 ribaund ve 9 asistle oynarken, Harrison Barnes 17 sayı ve 2 asistle, Malik Monk ise benchten gelerek 18 sayı, 7 ribaund ve 9 asistle oynadı.



Sağ ayak bileği burkulması nedeniyle forma giyemeyen Victor Wembanyama'dan yoksun olan Spurs'te Devin Vassell, 30 sayı, 5 ribaund, 9 asist ve 2 top çalma ile takımdaki en skorer oyuncu oldu. Zach Collins 22 sayı, 7 ribaund ve 4 asistle, Keldon Johnson 22 sayı, 3 ribaund ve 4 asistle, Malaki Branham ise 23 sayı ve 4 asistle maçı tamamladı.





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