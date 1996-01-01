Nuggets GM'i Booth, Kings'deki pozisyon için görüşme yaptı

The Undefeated'ın iddiasına göre, Denver Nuggets genel menajeri Calvin Booth'un, Sacramento Kings genel menajerliği pozisyonu için mülakat yaptığı bildirildi.



Booth, Nuggets genel menajerliğine yakın zamanda terfi etmiş olsa da, Kings'deki iş pozisyonu, basketbol operasyonlarında mevcut en üst pozisyon olarak yer alıyor.



Eski Kings pivotu, Denver'daki basketbol operasyonları başkanı Tim Connelly'nin ardından mevki olarak ikinci sırada yer alıyor.



ESPN.com'dan Adrian Wojnarowski, daha önce Minnesota Timberwolves başkan yardımcısı Sachin Gupta, Houston Rockets genel menajer asistanı Monte McNair ve eski Atlanta Hawks genel menajeri Wes Wilcox'ın, Kings ile ikinci mülakatlara kalanlar arasında olduklarını bildirmişti.



Yeni GM, Hall of Fame oyuncu Vlade Divac'ın yerini alacak.



