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Nuggets, Bol Bol'u Aaron Gordon için takas edebilir!

Denver Nuggets'ın Bol Bol'u, Orlando Magic forveti Aaron Gordon ile takas edebileceği iddia edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Denver Nuggets'ın Bol Bol'u, Orlando Magic forveti Aaron Gordon ile takas edebileceği iddia edildi.

Basketball News'ten Chris Sheridan'ın yeni bir raporuna göre, Nuggets ekibi Gordon hakkında şimdiden bazı takas görüşmelerinde bulundu:

"Nuggets'ın Magic ile Aaron Gordon'ı alma konusunda konuştuğuna dair bir söylenti var ve pakete Bol Bol'un da dahil olacağı düşünülüyor."

Bu sezon Gordon, maç başına 13.6 sayı, 7.0 ribaund ve kariyerinin en yükseği olan 4.0 asist ortalamalarıyla oynuyor.

Bol ise maç başına 5.2 dakika sahada kaldığı 18 karşılaşmada 2.0 sayı ortalamasına sahip.


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