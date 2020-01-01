Nuggets, 0-2 geriye düştükten sonra: "Kaybetmek, berbat!"

Denver Nuggets'ın yıldızı Nikola Jokic ve koç Mike Malone, Los Angeles Lakers süperstarı Anthony Davis'in dün geceki Batı Finalleri serisinin 2. maçının son saniyesinde attığı üçlük isabetiyle, karşılaşmayı 105-103 kaybetmelerinin ardından konuştu.



Jokiç, Nuggets'ın Davis'in şutunu savunma konusunda iletişim bozukluğu olduğunu söyledi.



Son pozisyonda Jerami Grant LeBron James'i savunurken, Mason Plumlee ise Davis'i tutuyordu. Plumlee ve Grant, topu alıp şutu atacağı düşüncesiyle LeBron'u sıkıştırırken, bu durum Davis'i boşta bırakmıştı.



Jokic, şu ifadeleri kullandı:



"Ya o ya da LeBron James son şutu atacağı için, aslında ne olacağını az çok biliyorduk. Sadece biraz iletişim bozukluğu oldu. Dürüst olmak gerekirse, şutu gerçekten iyi savunduğumu düşünüyorum. Elim tam oradaydı. Topu çok güzel çıkardı, gireceğini önceden hissetmiştim."



Nuggets şimdi seride 2-0 geride bulunuyor.



"Seride zayıf taraf olarak görülüyoruz. Yani, savaşmalıyız. Tek şansımız bu. 15-16 sayı öndeydiler, değil mi? Kaç sayı önde olduklarını bilmiyorum. Bunu arkada bırakıp önümüze bakabiliriz. Biz mücadelemizi sürdürmek istiyoruz. 30 sayı fark olsa da, savaş vermemiz ve çaba göstermemiz gerekiyor."



"BÖYLE BİR ŞUTA İHTİYAÇ DUYDULAR!"



Jokic ve koç Malone, Nuggets'ın seride savaşmaya devam etmesi gerektiğini söylese de, Malone, Lakers'ın maçı kazanmak için son bir saniye atışına ihtiyaç duymasını olumlu buldu:



"Kaybetmek berbat bir şey. Ana fikir bu, kaybetmek berbat. Bazı adamlar kazanmayı sever, bazıları da kaybetmekten nefret eder. Bence bizler de kaybetmekten nefret eden bir grubuz. 1. maçta 20 sayı farkla veya bu gece son saniyede olsa da, sonuç maalesef aynı."



"Bu gece hakkında konuşabileceğiniz tek şey, maçın içinde olduğumuzdur. Son saniyede bizi yenmek için, harika bir oyuncunun harika bir şutuna güvenmek zorunda kaldılar. Ama kendimizi maçları kazanmak için uygun noktaya koyduğumuz sürece, tüm isteyebileceğimiz de budur. Grubumuz hakkında bildiğim bir şey varsa, o da hayal kırıklığına ve hüsrana uğramış bir şekilde öfkeli olsak da, bunun getirdiği motivasyon ile 3. maçı almaya çalışacağımız."



