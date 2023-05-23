Nübel, Bayern Münih'ten ayrılıyor

Alexander Nübel, sezon sonunda Bayern Münih'ten ayrılmaya hazırlanıyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Nübel, Bayern Münih'ten ayrılıyor
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23 Mayıs 2023 19:03
Son güncelleme 23 Mayıs 2023 19:09
Devre arasında Yann Sommer'i kadrosuna katan Bayern Münih'te Alexander Nübel ile yol ayrılığı gerçekleşiyor.

Sky Almanya'nın haberine göre; 26 yaşındaki Alman kaleci Nübel temmuz ayında Manuel Neuer'in de kadroya dönecek olmasından dolayı forma giyemeyeceğini düşündüğünden takımdan ayrılmak istediğini bildirdi.

Sommer'in performansından memnun olan Münih ayrılığa izin verecek gibi duruyor.

15-20 MİLYON EURO

Bayern Münih Alexander Nübel'in ayrılığından 15-20 milyon euro'luk bir gelir elde etmeyi planlıyor. Bu sezonu Monaco'da kiralık geçiren Nübel için henüz Bayern Münih'e gelen resmi bir teklif yok.

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