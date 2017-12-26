NTVSpor CANLI izle, NTVSpor frekans bilgisi yayın akışı

26 Aralık NTV Spor canlı izlemek isteyenler ve NTV Spor yayın akışını öğrenmek isteyenler haberimizden faydalanabilir. NTV Spor bugün hangi maçlar ve hangi programlar var? İşte 26 Aralık NTV Spor yayın akışı ve frekans bilgisi...

26 Aralık 2017 02:51
NTVSpor CANLI izle, NTVSpor frekans bilgisi yayın akışı
NTV Spor canlı izleme ve yayın akışı burada! 26 Aralık NTV Spor yayını akışının detaylarıyla sizlerleyiz. Gün içerisinde yayınlanacak tüm programlar, maçlar ve özel anların saati ve akışını sizler için derledik. Peki NTV Spor'un frekans bilgileri ne? İşte tüm detaylar...

NTV SPOR YAYIN AKIŞI NEDİR?




NTV SPOR FREKANSLAR


Barcelona ve İspanya Milli Takımı'nın tecrübeli futbolcusu Andres Iniesta, İspanya basınına önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Iniesta'nın açıklamalarının tamamı;

"Rüyalarınızı gerçek yapmanın kaynağı çalışmaktır. Çocukluğumda sadece bit futbolcu oynamayı hayal ettim. En başka yerel takım olan Albacete'de oynamak istiyordum. Ortaya çıkan her şey hayaller değil, çalışmanın sonucudur."

HİÇ VAZGEÇMEDİM

"Hayallerimden hiç vazgeçmedim. Çok kötü zamanlar geçirdim. Ancak şuanki konumuma gelebilmek için bunları yaşamak zorundaydım. Kararlı olursam başaracağımı biliyordum"

MESSİ İLE OYNAMAK...

"Sahada pek düşünmeden birbirimizi anlıyoruz. Hemen hemen tüm kariyerimi, onunla birlikte oynayarak geçirdim. Birbirimizi mükemmel şekilde tanıyoruz. Sahaya bakmadan onun nerede olduğunu anlıyorum."

ŞAMPİYONLUK YORUMU

"Önümüzde oynayacağımız daha çok maç var. Futbolda her şey olabilir. Arka arka üç maç kaybetmeyeceğimizi bilemeyiz. Bu durumları daha önce yaşadık. Konumumuzdan memnunuz ancak asla Real Madrid'in yarışın dışında kaldığını kabul etmiyorum"

SON TURNUVAM...

"Dünya Kupası çok önemlidir. İnanılmaz anların bir parçası olabildiğim sürece oynamaya devam edeceğim. Neler olacağını göreceğiz. Ancak yaşıma bakarsak her şey bunun son turnuvam olduğunu işaret ediyor"

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