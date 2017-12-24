NTVSpor CANLI izle, NTVSpor frekans bilgisi yayın akışı

Galatasaray

Galatasaray

Galatasaray

Galatasaray

Galatasaray

Galatasaray

Galatasaray

Galatasaray



Galatasaray

Galatasaray ile Göztepe, İstanbul'da yapacakları maçla Süper Lig'de 14 yılı aşkın süre sonra karşı karşıya gelecek.



İki ekip Süper Lig'de en son, İzmir temsilcisinin küme düştüğü 2002-2003 sezonunda karşılaştı. Tarafların ligdeki son maçı 18 Nisan 2003 tarihinde İzmir'de oynandı ve Galatasaray müsabakada 1-0 galip geldi.



- Ligde 51. randevu



Taraflar, Süper Lig'de 51. kez birbirlerine rakip olacak.



İki takım arasında geride kalan 50 maçtan 26'sını Galatasaray , 11'ini Göztepe kazandı, 13 müsabaka da berabere sonuçlandı.



Atılan gollerde de Galatasaray 'ın, Göztepe'ye 74-35 üstünlüğü bulunuyor.



Galatasaray ile Göztepe arasında 2002-2003 sezonunda oynanan son lig maçlarını Galatasaray , İstanbul'da 3-1, İzmir'de de 1-0'lık sonuçlarla kazandı.



- İstanbul'daki maçlar



İki ekip, yapacakları maçla ligde İstanbul'da 26. kez karşılaşacak.



Geride kalan müsabakalarda Galatasaray 'ın galibiyetlerde 14-3 üstünlüğü bulunuyor. İstanbul'da 8 maç da berabere sonuçlanırken, Galatasaray 38, Göztepe ise 13 gol attı.



Göztepe, İstanbul'da 1972-1973 sezonunda 1-0 yendiği rakibiyle daha sonra deplasmanda yaptığı 10 maçı da kazanamadı. Bu süre içindeki müsabakalardan 8'ini kaybeden İzmir ekibi, 2'sinde berabere kaldı, taraftarlarına rakip sahada galibiyet sevinci yaşatamadı.



- Farklı skorlar



Taraflar arasında geride kalan 50 lig maçında en farklı skorlara İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibi imza attı.



Galatasaray , 1978-1979 sezonunda İstanbul'da 6-1, 1959'daki ilk sezonda ise İzmir'de 5-0 galip geldi.



Göztepe ise toplam 11 kez yendiği rakibi karşısında en fazla 2 farklı skorlar elde edebildi.





'da sakatlığı geçen Tolga Ciğerci, görev verilmesi durumunda maçta forma giyebilecek.Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan Mariano Filho ve Iasmin Latovlevici maçın kadrosunda yer alamayacak.Ligin geride kalan bölümünde 32 puan toplayanaverajla üçüncü sırada yer alırken, 30 puana sahip Göztepe ise averajla altıncı sırada bulunuyor., Süper Lig'de sahasında oynadığı son 10 maçta rakiplerine yenilmedi.Evinde geçen sezon sahasında oynadığı son 2 lig maçını kazanan, bu sezon ise taraftarı önünde çıktığı 8 müsabakada 7 galibiyet, bir beraberlik elde etti.'da Göztepe maçı öncesinde üç futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.Sarı-kırmızılı futbolcular Maicon Roque, Badou Ndiaye ve Sofiane Feghouli, Göztepe maçında sarı kart görmeleri durumunda 18. haftadaki Kayserispor müsabakasında forma giyemeyecek.Göztepe'de sezon başında takıma dahil olan Sabri Sarıoğlu, forma şansı bulması halinde kariyerinde ilk kez altyapısından yetiştiği'a karşı sahaya çıkacak.'da tekrar teknik direktörlük görevine getirilen Fatih Terim, 1989-1990 sezonunda bir süre görev yaptığı Göztepe'ye karşı rakip olacak.İzmir temsilcisinde sakatlıkları bulunan Hakan Çinemre ile Adama Traore,'a karşı forma giyemeyecek. Üçer sarı kartı bulunan Kadu, Halil Akbunar, Rajko Rotman ve Beto, kart görmeleri halinde ikinci devrenin ilk maçında Fenerbahçe'ye karşı mücadele edemeyecek.