NTVSpor CANLI izle, NTVSpor frekans bilgisi yayın akışı

Premier Lig'deVicarage Road'da ağırlayacak. İngiliz ekibi, maç öncesinden taraftarlarına ilginç bir çağrıda bulundu.Watford, yarınki WBA maçı için Vicarage Road zemininin temizlenmesine yardımcı olacak taraftarlara bedava bilet, çay, kahve ve sandviç verileceğini açıkladı.Yapılan çağrıda taraftarların maçtan yaklaşık 6 saat önce stadyuma gelmeleri istendi ve temizlik için yardım talep edildi.Watford, Premier Lig'de bu sezon 28 haftada 9 galibiyet, 6 beraberlik, 13 mağlubiyet alarak 33 puan topladı ve ligde 10. sırada bulunuyor.Roma Teknik Direktörü, Cengiz Ünder'in bir kez daha sahneye çıktığı ve4-2 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu."Milan mağlubiyetinin ağır sonuçları olduğunu söylemek zorundayım. Psiokolojik açıdan çok yıpratıldık. İnsanlar çok kötü bir takım olduğumuzu söylüyorlardı""Son yediğimiz gol doğru değildi. Sonlarda konsantrasyon seviyemizi koruyamadık ancak bunu yapmak zorundayız. Her zaman 4 gol atamayız""Bu takımın teknik direktörü olmaktan gurur duyuyorum. Yenilgilerden sonra bile gurur duyuyorum. Her takım hata yapar ve daha az yapan kazanır. Bu akşam Napoli'den daha az hata yaptık""Dzeko eleştirilere güçlü bir yanıt verdi. Milan maçından önce 50 dakika konuştuk ve o da daha fazlasını yapmasını gerektiğini anladı. Gollerin dışında Napoli'nin baskı yaptığı zamanlarda da çok çalıştı. En sevdiğim şey buydu"teknik direktörü, Roma'ya 4-2 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu."Maçı tekrar izlemeliyim çünkü 26 şut çektik ve 13'ü hedefi bulduk. Ancak maç boyunca ceza sahamızda topla 18 kere buluşabilen Roma'nın bu kadar kolay nasıl 4 gol atabildiğini öğrenmek zorundayım""Taraftarlarımız, İtalyan futbolunun en güçlü kulübü olmadığımızı biliyor ancak biz ne olursa olsun en iyi performansı göstermeye çalışıyoruz. Son düdükten sonra bizi alkışladıkları için teşekkür ediyorum"Attığımız golden bir dakika sonra gol yememiz, bizi çok olumsuz etkiledi. Şanssız olduğumuzu söyleyebilirim."Juventus'u zorlayacak güce sahibiz. Şampiyonluk için Juventus'un favori olduğu açık gözüküyor ancak sonuna kadar onları zorlayacağız"