NTVSpor CANLI izle, NTVSpor frekans bilgisi yayın akışı





Mücadelenin 76. dakikasında ayağı burkulan Neymar, yerden kalkamadı. Yıldız futbolcu, sedyeyle oyundan çıkmak zorunda kaldı.



Brezilyalı yıldız, sedyeyle oyundan çıkarken gözyaşlarını tutamadı. Sakatlığı hakkında ise resmi açıklama yapıldı.



L'EQUIPE: "OYNAMA İHTİMALİ AZ"



Yapılan açıklamada; Neymar'ın sağ ayak bileğinde burkulma olduğu ve çatlak oluştuğu belirtildi.



Fransa basınından L'Equip ise, "PSG'nin açıkladığı sakatlık raporuna göre Neymar'ın sahalara dönmesi 1 ayı bulacak. Brezilyalı yıldızın Real Madrid karşısında oynama ihtimali çok az" şeklinde duyurdu.



Paris Saint-Germain, Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçta 3-1 mağlup olduğu Real Madrid'i 6 Mart'ta ağırlayacak.







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Fransa Ligue 'de oynanan Paris Saint-Germain-Marsilya maçında Brezilyalı yıldız Neymar sakatlık geçirdi.Mücadelenin 76. dakikasında ayağı burkulan Neymar, yerden kalkamadı. Yıldız futbolcu, sedyeyle oyundan çıkmak zorunda kaldı.Brezilyalı yıldız, sedyeyle oyundan çıkarken gözyaşlarını tutamadı. Sakatlığı hakkında ise resmi açıklama yapıldı.Yapılan açıklamada; Neymar'ın sağ ayak bileğinde burkulma olduğu ve çatlak oluştuğu belirtildi.Fransa basınından L'Equip ise, "PSG'nin açıkladığı sakatlık raporuna göre Neymar'ın sahalara dönmesi 1 ayı bulacak. Brezilyalı yıldızın Real Madrid karşısında oynama ihtimali çok az" şeklinde duyurdu.Paris Saint-Germain, Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçta 3-1 mağlup olduğu Real Madrid'i 6 Mart'ta ağırlayacak.

ve İspanya Milli Takımı'nın efsane futbolcuların, İspanya basınına geniş çaplı bir röportaj verdi."PSG, Şampiyonlar Ligi'ni kazanmaya aday takımlardan biri. Dolayısıyla favorilerden biri elenmiş olacak. İlk maçtaki sonuç bizim için iyi ancak henüz kesinleşmiş bir şey yok. Paris'te harika bir atmosfer olacaktır. Ancak bu tür atmosferlerin üstesinden gelmeyi iyi biliriz.""Real Madrid'in turu geçeceğini düşünüyorum ancak beklemek ve görmek zorundayız. Elenirse Rel Madrid için iyi bir sezon olmaz. Real Madrid'in hiçbir şey kazanmaması normal karşılanmaz. Bu tecrübe ettim""Zidane fantastik bir teknik adam. Şampiyonlar Ligi'ni iki kez kazandı ve önemli kupalar aldı. Daha iyi bir teknik adam isteyemezsiniz. Şüphesiz onun kalmasını istiyorum. Zidane'ın baskıyı kaldırdığını düşünüyorum. Sahada rahat ve kendinden emin görünüyor""PSG'de Neymar, Cavani ve Mbappe dışında da önemli oyuncular var. Di Maria, Verratti, Draxler... Sadece iki oyuncu üzerine odaklanmamalıyız. Çok dikkatli olmalıyız.""Kimsenin anlayamadığı bir sezon oluyor. Sezona 3 kupayı kazanarak başlayan bir takım sonrasında kayboldu. Ancak La Liga'da henüz uzun bir yol var. Barcelona, Atletico Madrid ve Real Madrid yarışın içinde.""Bir turnuvayı kazanmak istiyorsanız en iyi takımları yenmeniz gerekiyor. Bu sezon da İngiliz kulüpleri çok güçlü görünüyor. Real Madrid de çeyrek final, yarı final ya da finalde onlarla karşılaşabilir"maçında sakatlananiçinresmi açıklama geldi.