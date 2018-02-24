NTVSpor CANLI izle, NTVSpor frekans bilgisi yayın akışı

Polonyalı golcüsüiçin ülkesinin basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.Polonya basınında yer alan haberlere göre; Real Madrid, Lewandowski için Bayern Münih'e 150 milyon euro teklif etmeye hazır.Karim Benzema'dan beklenen verimi artık alamayan Real Madrid'in Harry Kane ve Lewandowski için sezon sonunda yoğun bir girişimde bulunacağı kaydedildi.Sık sık Real Madrid'de oynamayı hayal ettiğini açıklayan Lewandowski ise şu an için Bayern Münih'e odaklandığını açıkladı.Alman basınına konuşan Polonyalı golcü, "Şu anda bunları düşünmüyorum. Bayern Münih'in oyuncusu olarak Real Madrid'i düşünmek doğru olmaz. Kendi takımıma odaklanamam" ifadelerini kullandı.Bavyera ekibiyle 2021'e dek sözleşmesi bulunan Lewandowski, bu sezon 33 maçta 29 gol attı ve 4 asist yaptı.içiniddiası! Jose Mourinho ile sorunlar yaşayan ve Manchester ekibinde mutsuz olduğu belirtilen Pogba'nın alternatifi için çalışmalar başladı.İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Manchester United'ın sezon sonunda Paul Pogba'yı satıp yerine Nice'ten Jean Michael Seri'yi kadrosuna katmak istiyor.Manchester United'ın bu transfer için 40 milyon euroyu gözden çıkardığı belirtildi. Haberde; Nice'te forma giyen Seri'nin takımdan ayrılmak istediği ve sezon başında Barcelona ile prensipte anlaşmasına karşın son anda transferinin gerçekleşmediği hatırlatıldı.İspanya basınından Marca'da yer alan habere göre; Mourinho antrenmanda Pogba'yı hedef alarak takıma uyarılarda bulundu. Portekizli teknik adam, "Odamın kapısında ne yazdığına bakın. Benim koç olduğum yazıyor. Burada patron benim" ifadelerini kullandığı iddia edildi.Nice ile 2019'a dek sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki Seri, bu sezon 32 maçta 1 gol attı ve 6 asist yaptı.