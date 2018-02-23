NTVSpor CANLI izle, NTVSpor frekans bilgisi yayın akışı

23 Şubat NTV Spor canlı izlemek isteyenler ve NTV Spor yayın akışını öğrenmek isteyenler haberimizden faydalanabilir. NTV Spor bugün hangi maçlar ve hangi programlar var? İşte 23 Şubat NTV Spor yayın akışı ve frekans bilgisi...

23 Şubat 2018 02:11
NTVSpor CANLI izle, NTVSpor frekans bilgisi yayın akışı
NTV Spor canlı izleme ve yayın akışı burada! 23 Şubat NTV Spor yayını akışının detaylarıyla sizlerleyiz. Gün içerisinde yayınlanacak tüm programlar, maçlar ve özel anların saati ve akışını sizler için derledik. Peki NTV Spor'un frekans bilgileri ne? İşte tüm detaylar...

NTV SPOR YAYIN AKIŞI NEDİR?



NTV SPOR FREKANSLAR


UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Athletic Bilbao-Spartak Moskvoa maçı öncesinde iki takım taraftarları arasında kavga çıktı.

İspanya basınında yer alan haberlere göre; Avrupa Ligi'nde oynanan maç öncesinde çıkan kavga sonucunda bir polis hayatını kaybetti.

Polisin hastanede tedavi edildiği ancak kurtarılamadığı belirtildi. Çıkan kavga sonucunda 3 Rus taraftarı ve bir polis memurunun da hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

İspanya'da çıkan olaylar sebebiyle 5 Rus taraftarının gözaltına alındığı açıklandı.

RUS TARAFTARLAR GELMEMELİYDİ

Olaylar hakkında açıklama yapan La Liga Başkanı Tebas: "Bu çok ciddi deliliktir. Oyuna şiddeti taşıyanlara hoşgörü göstermemeliyiz. Şiddeti futboldan uzaklaştırmak için her şeyi yapmalıyız. Rus taraftarların, Bilbao'ya gelmesine izin verilmemeliydi." dedi.

ATHLETIC BILBAO TURLADI!

İlk maçta Spartak Moskova'yı 3-1 mağlup eden Athletic Bilbao, evinde 2-1 yenilmesine karşın UEFA Avrupa Ligi'nde son 16'ya kalan taraf oldu.



Manchester United'dan sezon başında ayrılarak Everton'a transfer olan Wayne Rooney, Çin'den gelen büyük teklifleri reddetme sebebini açıkladı.

"BASKIYA İHTİYACIM VARDI"

Çok para kazanmanın önemli olmadığını vurgulayan Rooney, "Hedeflere ihtiyacım var. Baskı altında olmaya ihtiyacım var. Çin'e gitseydim futbol oynama arzumu kaybederdim" ifadelerini kullandı.

"TEKRAR KENDİMİ KANITLAMAK..."

Everton'da tekrar kendisini kanıtlamak isteyen 32 yaşındaki golcü, "Everton'da istediğim baskının olduğunu dönünce anladım. Tam olarak bunu istiyordum. Everton taraftarlarına kendimi tekrar kanıtlamak ve bu kulübün ilerlemesine yardımcı olmak istiyorum" şeklinde konuştu.

"DÜRÜST BİR OYUNCUYUM"

Kariyerine doğru zamanda son vereceğini belirten Rooney, "Dürüst bir oyuncuyum. Oynamak için yeterince iyi olmadığımı düşünürsem denemeye devam etmem. Futbolu bırakmam gerektiğini söyleyecek kadar dürüstüm" dedi.

Everton ile bu sezon 31 maçta 11 gol atan Rooney, 3 asist yaptı.



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