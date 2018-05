NTVSpor CANLI izle, NTVSpor frekans bilgisi yayın akışı

Roma'nın teknik direktörü Eusebio Di Francesco, Cengiz Ünder ile öne geçtikleri ve ikinci yarıda yenilen 2 golle Shakhtar'a 2-1 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.



İşte Eusebio Di Franceso'nun açıklamaları;



"İkinci yarıdan hiç memnun değilim. Her şeyden önce bu seviyede oynayan tecrübeli oyuncularımıza rağmen çok fazla hata yaptık."



YARIŞINI DEĞİŞTİRMEK İSTEDİM



"Beraberlik golünü yedikten sonra takımın yarısını değiştirmek istedim. Shakhtar'ın hücum ederken çok tehlikeli bir takım olabileceğini biliyorduk. İlk yarıda onlara tehlike yarattık ve dikay geçişler yaptık. Ancak ikinci devrede çok verimsizdik"



DZEKO'YU GÖREMEDİLER



"Dzeko'ya daha çok destek vereceğiz. Bu maçta takım arkadaşları, onun kaçışlarını göremedi. Mümkün olan en kısa sürede gol atacaktır. Gol için yaşıyor"



Spor Toto 1. Lig'de Akın Çorap Giresunspor'u 2-1 mağlup eden Tetiş Yapı Elazığspor'un teknik direktörü Hüseyin Kalpar, maçtan 3 puanla ayrılmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.



Kalpar, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Akın Çorap Giresunspor gibi zorlu bir rakip karşısında aldıkları 3 puanın ligdeki konumları açısından önemli bir avantaj sağladığını ifade etti.



Bu avantajı iyi değerlendirip deplasmanda oynayacakları Çaykur Rizespor maçından alacakları puan ya da puanlarla daha üst sıralara yükselmek istediklerini belirten Kalpar, şunları kaydetti:



"Futbolcularımı, istekli bir oyunla maçı kazandıkları için tebrik ediyorum, öpüyorum onları. Gerçekten çok iyi bir oyun çıkardılar ve bizim için önemli bir maçı kazandılar. Çok değerli 3 puan, belki de 3 puanın üzerinde bir puan aldık. Bundan dolayı mutlu olduğumu söylemek isterim. İnşallah bunun devamı gelir."



- Vural: "Bu sıkıntılı durumdan çıkmamız lazım"



Akın Çorap Giresunspor'un teknik direktörü Yılmaz Vural ise kazananın çok iyi bir avantaj sağlayacağı maçta, Tetiş Yapı Elazığspor'un başardığını belirtti.



Ligin 2. yarısındaki kötü gidişatlarının devam ettiğini ve bir an önce bu durumdan kurtulmak istediklerini vurgulayan Vural, "Sıkıntıdayız, 2. devre maç kazanamayan bir takım konumundayız ama bunu çözmemiz lazım. İyi bir takım olduğumuzu düşünüyorsak ve ben de iyi kötü kendime antrenör sıfatını yakıştırıyorsam bu sıkıntılı durumdan çıkmamız lazım." ifadelerini kullandı.



Fenerbahçe Başkan Adayı Ali Koç, seçim çalışmaları kapsamında kongre üyeleri ve taraftarlar ile Ankara'da bir araya geldi.



Ankara'dan çalışmalara başlamasının nedenini anlatan Ali Koç, "Benim en büyük heyecanım, sorumluluğum; kazanırsak sizlere nasıl layık olabileceğimiz. eden Ankara'dan başladık? İstanbul dışında en fazla Kongre Üyemiz orada olduğu için başladık. Her 10 Kasım'da Ankara'yı ziyaret ettiğimiz için oradan başladık. Mükemmel oldu hatta. Çok büyük bir teveccüh ile karşılaştık. Sırada daha pek çok şehir var. Davet edildiğimiz her yere gideceğiz. 7/24 günümüzü, gecemizi bu işe ayırdık. Bir kişi bir kişidir." ifadelerini kullandı.



"BİRÇOK KULÜBÜ PEŞİMİZDEN SÜRÜKLEYECEĞİZ"



Rakip taraftarların da sempatisini kazanmak istediklerini kaydeden Ali Koç, "Kazanmak için her yol mübahtır demiyoruz. Bir gün mutlaka iyiler de kazanır. Biz çok farklı başladık, çok farklı götürüyoruz ve çok farklı bitireceğiz. Allah utandırmasın. Fenerbahçe'ye nötr olan insanların Fenerbahçe kazandığı zaman mutlu hale gelmesini istiyorum. Bunun için de sayılmak istiyorsanız saymanız, sevilmek istiyorsanız sevmeniz lazım. Nasıl antipati kazanmak zor değilse; sempati kazanmak da zor değil. Yeter ki samimi ve tutarlı olun. Seçildiğimiz zaman çok farklı bir camia yaratacağız ve eminim ki birçok kulübü de peşimizden sürükleyeceğiz." dedi.