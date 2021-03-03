N'Sakala'nın formayı vermeye niyeti yok

Siyah-Beyazlı altyapıdan yetişen ve bu sezon sık sık süre bulan Rıdvan Yılmaz sakatlığı sebebiyle Antalya, Konya ve Gençlerbirliği karşılaşmalarını kaçırmıştı.



Genç oyuncu iyileşse de bu kez N'Sakala'dan formayı alamadı. Demokratik Kongolu sol bek, Denizli ve Yeni Malatya maçlarında gösterdiği performansla sınıfı geçti. İkili arasındaki kıyasıya rekabet, teknik heyeti de bir hayli memnun ediyor.



