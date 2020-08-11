N'Sakala ve Welinton açıklamayı bekliyor

Siyah- Beyazlılar, Aytemiz Alanyaspor'la yollarını ayıran Demokratik Kongolu sol bek Fabrice N'Sakala'yla anlaşmıştı.30 yaşındaki futbolcuyu geçen hafta İstanbul'a getiren yönetim, ikinci bombayı da yine aynı takımdan patlatmıştı.Alanya'nın Brezilyalı stoperi Welinton'la her konuda anlaşan ve kulübüne de Fatih Aksoy'u takasta veren yönetim, N'Sakala'yla birlikte Welinton'ı da ağırlayacak.Önceki gün İstanbul'a ayak basan 31 yaşındaki savunmacı da transferinin resmen açıklanmasının ardından N'Sakala'yla beraber Siyah- Beyazlı formayı giyip yeni sezon hazırlıklarına yeni takımlarıyla birlikte başlayacak.