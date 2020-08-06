N'Sakala imza için İstanbul'a geliyor

Beşiktaş'ın, Alanyaspor'dan N'Sakala ile anlaştığı ve oyuncunun imza için akşam saatlerinde İstanbul'a geleceği iddia edildi.
TRT Spor'un haberine göre; N'Sakala'yı taşıyan uçak akşam saat 21'de Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapacak.
Kongolu oyuncu geçtiğimiz sezon Alanyaspor, forması ile 35 resmi maça çıktı. Sol bek N'Sakala bu maçlarda takımına 4 asistlik katkı sağladı.
TRT Spor'un haberine göre; N'Sakala'yı taşıyan uçak akşam saat 21'de Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapacak.
Kongolu oyuncu geçtiğimiz sezon Alanyaspor, forması ile 35 resmi maça çıktı. Sol bek N'Sakala bu maçlarda takımına 4 asistlik katkı sağladı.