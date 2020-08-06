N'Sakala imza için İstanbul'a geliyor

Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Fabrice N'Sakala akşam saatlerinde İstanbul'a gelecek.

N'Sakala imza için İstanbul'a geliyor
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06 Ağustos 2020 15:23
Beşiktaş'ın, Alanyaspor'dan N'Sakala ile anlaştığı ve oyuncunun imza için akşam saatlerinde İstanbul'a geleceği iddia edildi.

TRT Spor'un haberine göre; N'Sakala'yı taşıyan uçak akşam saat 21'de Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapacak.

Kongolu oyuncu geçtiğimiz sezon Alanyaspor, forması ile 35 resmi maça çıktı. Sol bek N'Sakala bu maçlarda takımına 4 asistlik katkı sağladı. 




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