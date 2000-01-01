Nowitzki'nin forma ve heykel töreni, ertelendi

Dallas Mavericks, önümüzdeki sezon düzenlenecek bir törenle, efsanevi oyuncu Dirk Nowitzki'nin numarasını emekliye ayırmayı ve bir heykelini dikmeyi planlamış olsa da, şu anki koronavirüs halk sağlığı krizi (COVID-19) nedeniyle bunun ertelendiği açıklandı.



SB Nation'ın takım blogu Mavs Moneyball'da, Doyle Reader durumu şu şekilde açıkladı:



"Mavericks, gelecek sezonun başında Dirk Nowitzki'nin formasını emekliye ayıracaktı. Takımın ikinci maçında gerçekleşecek törende, umut edilen şey, American Airlines Center'ın dışında duracak şekilde, Nowitzki'nin heykelinin bir modelinin gösterilmesiydi. Şimdilik, bu gerçekleşmeyebilir.



Mavericks'in sahibi Mark Cuban, son dönemde yapılan bir röportajda 'Biliyorsunuz, bu durum tabii ki yavaşladı' demişti. 'Umut edilen, önümüzdeki sezonun ikinci maçında formasını emekliye ayırdığımızda, göstermeye hazır bir modele sahip olmaktı. Her şeyin nasıl ilerlediğine bakmak zorundayız.' diye ekledi."



41 yaşındaki Nowitzki, NBA kariyerinin tamamını Mavericks ile geçirdikten sonra emekli olmuştu.



