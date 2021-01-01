Nowitzki: "Luka şimdiden, benim en iyi dönemimden bile daha iyi"

Dallas Mavericks efsanesi Dirk Nowitzki, takımın süperstarı Luka Doncic'in kendisini "çoktan geride bıraktığını" söyledi.



Ünlü basketbol video oyunu NBA 2K, yakın zamanda yaklaşmakta olan NBA 2K22 oyunu için yeni kapak oyuncularını tanıtmıştı. Oyunun yüz tarama etkinliği sırasında, Nowitzki şu anda 22 yaşında olan Doncic'in, kendisinin en iyi döneminde olduğundan daha iyi olduğunu açıkladı:



"Şimdiden, benim en iyi dönemimde olduğumdan bile çok daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Ve henüz 22 yaşında bu seviyeye geldi. Onunla beraber oynamak büyük bir zevkti. O iyi bir çocuk, iyi şeyler yapmak istiyor ve beraber iyi bir dönem geçirmiştik. İyi bir ilişkimiz var ve halen iletişim halindeyiz.



Bir şeye ihtiyacı olduğunda, bir sorusu olduğunda ya da başından bir şey geçtiğinde, her zaman yanındayım. Açıkçası ona her zaman yardım etmeye çalışacağım."



Geçtiğimiz aylarda Dirk, Luka'nın "tüm zamanların en büyük Mavs oyuncusu" olduğunu belirtmişti.



Kariyerinde şimdiden iki kez All-Star olan ve iki kez de All-NBA kadrolarına seçilmiş olan 22 yaşındaki Luka, NBA'in en iyi oyuncuları arasında yer alıyor.



Doncic, kariyerinin ikinci playoff tecrübesinde 35.7 sayı, 10.3 asist ve 7.9 ribaund ortalamaları tutturmuştu.



