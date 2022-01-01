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Nowitzki: "Keşke iki yıl erkenden emekli olsaydım..."

Dallas Mavericks efsanesi Dirk Nowitzki, iki yıl erken emekliye ayrılmış olmadığından ötürü pişmanlığını dile getirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Dallas Mavericks efsanesi Dirk Nowitzki, iki yıl erken emekliye ayrılmış olmadığından ötürü pişmanlığını dile getirdi.

Dirk, Real Madrid'de forma giyen Alman futbolcu Toni Kroos ile yaptığı röportajda, Mavericks'teki son iki yılında iyi oynamadığını ve eskisi gibi hareket edemediğini itiraf etti:

"NBA'deki son iki yılımı oynamaya gerçekten değer miydi, hep düşünürüm. Elbette güzel anlarım oldu ama sahada iyi performans gösterememiştik ve artık doğru düzgün hareket bile edemiyordum.

İki yıl öncesinde bırakmış olsaydım, bugün muhtemelen daha iyi hareket edebilir ve arada çocuklarımla futbol oynayabilirdim. Şimdi hiçbirini yapamıyorum."

Nowitzki, NBA'de 20 yıl geçirdikten sonra 2019'da emekli olmuştu.


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