Nowitzki, George Floyd ailesine başsağlığı diledi: "Çocuklarımın geleceği için korkuyorum"

Dallas Mavericks efsanesi Dirk Nowitzki, George Floyd'un Minneapolis'te bir polis memurunun elinden gelen trajik ölümünün ardından, ırkçılık ve sosyal adaletsizlik mağdurlarına desteğini verdi.



Twitter'da yaptığı paylaşımda, emekli Alman süperstar, toplumda gecikmiş bir değişiklik çağrısında bulundu. Nowitzki ayrıca, gelecek kuşakları konu hakkında eğitmeye yardımcı olacak bir organizasyona yardım sözü de verdi:



"Floyd ailesine ve ırkçılıktan ve sosyal adaletsizlikten etkilenen tüm ailelere başsağlığı dilerim. Bunu tekrar tekrar görmeye devam ettiğimiz için harap olmuş ve üzgün durumdayım. Çocuklarımın geleceği için korkuyorum. Aileler, bunu nesiller boyu hissettiler. Şimdi değişime ihtiyacımız var! Nazik ve saygılı olabilir miyiz, birbirimizi dinleyebilir ve öğrenebilir miyiz? Çocuklarımızı eğitebilir miyiz? Bağlılığım ve desteğim sizinle. Kulaklarım ve sesim sizlerle. Toplumumuzu bu güçlü ve gecikmiş olan değişime doğru yönlendiren bir organizasyonu destekleyerek, bağlılığımı göstereceğim. "



Nowitzki'nin cesur sözleri, empati ve merhametinden ötürü, takipçilerinin takdiriyle karşılandı.



Batı Almanya vatandaşı olan 41 yaşındaki Dirk, NBA'de 21 sezon geçirmiş ve ABD'de azınlık olarak görülmenin nasıl bir şey olduğunu birinci elden yaşamıştı.



Nowitzki'nin açıklaması, eski işvereni Mavs sahibi Mark Cuban'ın kendi ifadesini yayınlamasından bir gün sonra geldi. Cuban, asıl değişmesi gerekenlerin, beyazlar olduğunu tweetlemişti.



