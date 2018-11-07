Nowitzki, Doncic'le ilgili konuştu: "Bende böyle özgüven yoktu"

Dirk Nowitzki, takım arkadaşı çaylak oyuncu Luka Doncic'in oyununu değerlendirmesi istendiğinde, 20 yıl önce kendisinin ilk geldiği zamanları anımsadı.
Dirk, Doncic'le ilgili şu yorumları yaptı: "Şimdiden kendine çok güvenen bir oyuncu. Sanırım 14 yaşından beri profesyonel kendisi. Buraya gelmeden önce de başka yabancı bir ülkede yaşamıştı. İngilizcesi iyi. Kafasında şovun merkezinden olduğunu çoktan düşünüyor bile. Gerçek bir veteran gibi davranıyor. Harika vakit geçiriyoruz yani. İyi bir çocuk. Ama şimdiye kadar bana fazla bir şey sormadı. Sadece oyununu oynuyor." "Bende lige ilk geldiğimde böyle bir özgüven ve hava yoktu. Ligde başarılı olacağımdan bile emin değildim. Bu adam lige başarılı olacağını bilerek geldi. Sahadaki duruşu da o şekilde. Korkusuz. Tamamen farklı." "Aynı zamanda günümüzün oyunu kendisi için şu an harika. Ben 20 yıl önce geldiğimde daha fizikseldi. Uzunlar içeri girer ve beklerlerdi. Şimdi her şey bir faul düdüğü oldu. Kurallar da işine geliyor diye düşünüyorum. Bizimle karşılaştırılınca alakası bile yok."