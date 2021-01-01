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Nowitzki'den, Towns'ın büyük iddiasına yanıt geldi!

Dallas Mavericks efsanesi Dirk Nowitzki, kendisini "gelmiş geçmiş en iyi şutör pivot" olarak nitelendiren Minnesota Timberwolves yıldızı Karl-Anthony Towns'a yanıt verdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Dallas Mavericks efsanesi Dirk Nowitzki, kendisini "gelmiş geçmiş en iyi şutör pivot" olarak nitelendiren Minnesota Timberwolves yıldızı Karl-Anthony Towns'a yanıt verdi.

Nowitzki geçtiğimiz gece, KAT'in güçlü iddiasına şu şekilde karşılık verdi:

"Kendine güveni ve havası var ve bu ligde başarılı olmak için ihtiyacınız olan şey de bu. Tüm zamanların en iyisi olup olmadığından emin değilim, daha gidecek çok yolu var. Ama şutu harika ve komple bir oyuncu. Böyle oynamaya devam ederse, kariyeri bitmeden o noktaya varacaktır."

26 yaşındaki Towns, iki kez All-Star seçildiği ve maç başına 23 sayı ortalama yakaladığı kariyerinde, şimdiye dek %39 isabetle 698 üçlük atmıştı.


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