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Nowitzki, Avrupalılara yolu açtığı için gurur duyuyor!

Dallas Mavericks efsanesi Dirk Nowitzki, geçmişte NBA'in uluslararası oyuncuları için gereken yolun açılmasında yardımcı olabildiği için gurur duyduğunu açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Dallas Mavericks efsanesi Dirk Nowitzki, geçmişte NBA'in uluslararası oyuncuları için gereken yolun açılmasında yardımcı olabildiği için gurur duyduğunu açıkladı.

Nowitzki, konuyla ilgili şunları söyledi:

"O küçük çocuklardan bazılarının şimdi ligi ele geçirdiğini görmek, beni bir bakıma yaşlı bir baba misali gururlandırıyor. Ve yalnızca ekiplerinde herhangi bir oyuncu olmakla kalmayıp, takımın yüzü, MVP kalibreli oyuncular oluyorlar. Bunu görmek oldukça zevkli.

Bazı gençlere yardımcı olabildiysem, birilerini motive edebildiysem ya da ilham verebildiysem, onların yolculuğunun bir parçası olduğumdan dolayı bu benim için bir onur."

DETLEF'E AYRICA TEŞEKKÜR ETTİ

Dirk ayrıca, 21 yıllık kariyerinin başlarında kendisine rehberlik eden hemşehrisi ve eski All-Star Detlef Schrempf de dahil olmak üzere, kendisi için yolu açan diğer uluslararası oyunculara da teşekkür etti:

"Detlef bana karşı gerçekten çok iyiydi ve başarılı olmam için bana gerçekten yardımcı olmak istemişti. Ona ihtiyacım olduğunda, bana akıl hocalığı yapardı. Bu benim için çok şey ifade ediyordu ve bana daha sonrasında nasıl bir yol ilerlemem gerektiği hakkında da bir fikir vermişti. Ben de takıma ileride başka ülkelerden gelecek bazı genç oyunculara yardımcı olabilirdim."

Nowitzki, Dallas'ı 2011'de ilk ve tek şampiyonluğuna taşımıştı. 43 yaşındaki efsane oyuncu, Mavericks'in sayı, ribaund, blok ve oynanan maç miktarı dahil olmak üzere tarihindeki birçok rekorunu elinde tutuyor.


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