Toronto Raptors'ın NBA'e Draft edilmeden dahil olan çaylağı Markquis Nowell, "takım tarihinin en iyi oyuncusu" olmayı hedeflediğini söyledi.



2023 NBA Draftı'nda hiçbir takım tarafından seçilmemiş olan 23 yaşındaki ve 1.73 boyundaki Nowell, Instagram hikayelerinde cesurca Raptors tarihinin en iyi oyuncusu olacağını iddia etti:



"Bir gün, dua ettiğim her şey benim olacak. Buna gerçekten inanıyorum. Raptors forması giymiş en iyi oyuncu olarak tarih yazacağım."



Little Rock ve Kansas State Üniversitelerinde beş sezon oynadıktan sonra Yaz Ligi'nde Raptors için oldukça iyi bir performans sergilemiş olan Nowell, dört maçta 12.0 sayı, 3.0 ribaund, 6.8 asist, 1.0 top çalma ve 0.5 blok ortalamaları yakalamıştı.



Toronto ekibi tarafından G-League ekibi Raptors 905'e atanmış olan Nowell'ın, önümüzdeki sezon Raptors forması giymesi beklenmiyor.



