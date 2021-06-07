Novak Djokovic zoru başardı!

Rolan Garros'ta Novak Djokovic, 19 yaşındaki rakibi Lorenzo Musetti'ye karşı 2-0'dan geri dönerek çeyrek finale yükseldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Novak Djokovic zoru başardı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
07 Haziran 2021 18:22
Fransa Açık (Roland Garros) tenis turnuvasının 4. turunda Novak Djokovic, 19 yaşındaki İtalyan sporcu Lorenzo Musetti'nin 5. sette sakatlanması sonrası çeyrek finalist oldu.

Başkent Paris'te düzenlenen sezonun ikinci grand slam turnuvasında erkekler dünya sıralamasının 1 numarası Djokovic ile klasmanın 76. basamağındaki Musetti karşılaştı.

Djokovic, İtalyan rakibi karşısında 7-6 kaybettiği iki setin ardından 2-0 geriye düştü. 6-1 ve 6-0 kazandığı setlerle oyuna ortak olan Sırp tenisçi, son seti 4-0 önde götürdüğü sırada Musetti'nin sakatlanarak sahadan çekilmesiyle, adını çeyrek finale yazdırdı.

Nova Djokovic, Grand Slamlerde 49. kez, Roland Garros'ta ise 15. kez çeyrek finale yükseldi.

Sırp tenisçinin çeyrek finaldeki rakibi, bir başka İtalyan sporcu Matteo Berrettini oldu.

Turnuvanın 9 numaralı seribaşı Berrettini, Roger Federer'in turnuvadan çekilmesi üzerine 4. turda sahaya çıkmadan çeyrek final biletini almıştı.

Djokovic setlerde 2-0 geriye düştüğü maçta Lorenzo Musetti'yi 6-7, 6-7, 6-1, 6-0, 4-0 yenerek G

Novak Djokovic, çeyrek finalde 25 yaşındaki İtalyan Matteo Berrettini ile karşılaşacak.






EURO 2020 Navigasyon
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.