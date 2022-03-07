Novak Djokovic'ten Ukrayna için destek mesajı

Novak Djokovic, Rusya ve Ukrayna arasındaki çatışmaların ardından Ukraynalı eski tenisçi Sergiy Stakhovsky'ye yardım için teklifte bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Novak Djokovic'ten Ukrayna için destek mesajı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
07 Mart 2022 15:29
Dünyaca ünlü Sırp tenisçi Novak Djokovic, Rusya'nın saldırısının ardından orduya katılan Ukraynalı eski tenisçi Sergiy Stakhovsky'ye yardım teklifinde bulundu.

Rusya'nın saldırısı nedeniyle ailesini geride bırakarak Kiev'e giden ve orduya katılan 36 yaşındaki Stakhovsky, sosyal medya hesabından Novak Djokovic ile arasında geçen yazışmaları paylaştı.

Djokovic mesajında, "Stako, nasılsın? Cephede misin? Seni düşünüyorum, umarım ortalık yeniden sakinleşir. Lütfen yardım göndermenin en iyi yolunu bana söyle. Maddi veya diğer türlü yardımlar." Stakhovsky ise, "Desteğin için teşekkürler. Ukrayna minnettar." cevabını verdi.

Stakhovsky'nin yanı sıra Ukraynalı eski yıldız boksörler Wladimir Klitschko ve Vitali Klitschko ile dünya ağır sıklet şampiyonu Oleksandr Usyk, Ukrayna'da savaşa katılmıştı.

SON HABERLER
Tümü
EN ÇOK OKUNANLAR
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.