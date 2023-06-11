Novak Djokovic, tarihe geçti!

Novak Djokovic, Roland Garros finalinde Casper Ruud'u mağlup etti. Djokovic, 23 kez ile en çok Roland Garros kazanan tenisçi oldu.

Haber; Sporx.com
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Novak Djokovic, tarihe geçti!
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11 Haziran 2023 19:25
Son güncelleme 11 Haziran 2023 21:08
Roland Garros tek erkekler finalinde Novak Djokovic ile Casper Ruud karşı karşıya geldi.

Djokovic, rakibini 7-6, 6-3 ve 7-5'lik setlerle 3-0 mağlup etti.

Sırp raket bu sonuçla kariyerindeki 23. Grand Slam şampiyonluğunu kazandı ve 22 şampiyonluğu bulunan Rafael Nadal'ı geçerek en çok Grand Slam kazanan tenisçi oldu.

Djokovic, ayrıca Roland Garros ile birlikte en çok ödül parası kazanan tenisçi olmayı da başardı. 36 yaşındaki raket, şu ana kadar 157 milyon 698 bin 932 euro kazandı.



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