Novak Djokovic, tarihe geçti!

Roland Garros tek erkekler finalinde Novak Djokovic ile Casper Ruud karşı karşıya geldi.Djokovic, rakibini 7-6, 6-3 ve 7-5'lik setlerle 3-0 mağlup etti.Sırp raket bu sonuçla kariyerindeki 23. Grand Slam şampiyonluğunu kazandı ve 22 şampiyonluğu bulunan Rafael Nadal'ı geçerek en çok Grand Slam kazanan tenisçi oldu.Djokovic, ayrıca Roland Garros ile birlikte en çok ödül parası kazanan tenisçi olmayı da başardı. 36 yaşındaki raket, şu ana kadar 157 milyon 698 bin 932 euro kazandı.