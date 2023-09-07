Novak Djokovic'in Hande Baladın beğenisine Sırplardan tepki

Voleybol Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, finalde Sırbistan'ı 3-2 mağlup ederek tarihi bir başarı kazandı. Bu maçın ardından dünyaca ünlü Sırp tenisçi Novak Djokovic'in yaptığı hareket sosyal medyayı ikiye böldü.Avrupa'nın en büyüğü olan Filenin Sultanları, şahsi sosyal medya hesaplarından bu zafere dair paylaşımlar yaptı.Hande Baladın, Instagram hesabından,sözlerinin yer aldığı kupalı bir fotoğraf paylaştı.Baladın ile birlikte Simge Aköz'ü sosyal medyadan takip eden Novak Djokovic, buDjokovic'in bu beğenisi Türk ve Sırp vatandaşlarının da dikkatini çekti.Sırp taraftarlar yıldız sporcuya tepki gösterirken Djokovic daha sonra beğenisini geri çekti.