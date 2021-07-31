Novak Djokovic'in "altın-slam" hayali suya düştü

Bu yıl Avustralya Açık, Fransa Açık (Roland Garros) ve Wimbledon'ı kazanan dünya 1 numarası, Tokyo 2020'de yarı finalde elenince "altın-slam" yapma ihtimali kalmadı

Novak Djokovic'in 'altın-slam' hayali suya düştü
Erkek tenisinde dünya 1 numarası Sırp Novak Djokovic, "altın-slam" yapma hedefini gerçekleştiremedi.

Bu yıl Avustralya Açık, Fransa Açık (Roland Garros) ve Wimbledon'da şampiyonluğa ulaşarak 3 büyük turnuvayı da kazanan Djokovic, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na altın madalya hedefiyle geldi.

Tecrübeli sporcu, Tokyo 2020'de şampiyon olması durumunda 2021'in son büyük tenis turnuvası Amerika Açık'ı da alarak tarihte "altın-slam" yapabilen ilk ve tek erkek tenisçi olmayı istiyordu. Ancak olimpiyatta yarı finalde Alman Alexander Zverev'e mağlup olan Djokovic'in bu hayali suya düştü.

Son Dakika Haberleri
Yasemin Ecem Anagöz: "Mete ile beraber büyüdük, tarih yazdı"
Djokovic, olimpiyattan madalyasız ayrıldı!
Okçulukta tarihi başarı Tokyo 2020'de geldi!
Filenin Sultanları madalyaya inanıyor!
Gururumuzsun Mete Gazoz!
Mete Gazoz finalde, TEBRİKLER!
Filenin Sultanları TARİH yazdı
Olimpiyat köyünde pozitif test sayısı 241 oldu
Tokyo 2020'de güreşçilerimiz sahne alıyor
Britanya dünya rekoru kırarak 4x100'ü kazandı
Sporx Anasayfasına Dön
Futbol
Spor Toto Süper Lig Spor Toto TFF 1.Lig TFF 2.Lig TFF 3.Lig İngiltere Premier Lig İspanya La Liga İtalya Serie A Almanya Bundesliga Fransa League 1
Basketbol
Türkiye Basketbol Ligi Kadınlar Basketbol Ligi NBA THY Euroleague Eurocup Dünya Basketbol Şampiyonası
Diğer
TV'de Bugün Puan Durumu Fikstür Sporx Espor Sporx TV Sporx Ekstra At Yarışı
SPORX
Bize Ulaşın Künye Kariyer Mobil Son Dakika Spor About Us Yasal Uyarı Çerez Politikaları Kurumsal
Uygulamalarımız
Apple Store Google Play