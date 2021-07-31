Novak Djokovic'in 'altın' hayali suya düştü!

'Golden Slam' peşinde olan Sırp tenisçi Novak Djokovic, yarı finalde Alexander Zverev'e 2-1 mağlup oldu ve Tokyo 2020'ye veda etti.



Djokovic, ilk seti 6-1 kazandığı maçta büyük hayal kırıklığı yaşadı. Dünyanın 1 numarası altın madalya için en büyük favori olarak gösterilmesine rağmen maçın son iki setinde Alman rakibine karşı varlık gösteremedi.



Zverev, ikinci seti 6-3 kazanıp mücadeleyi son sete taşıdı. Son sette ise Djokovic ilk iki servisini kırdırınca oyundan koptu. Zverev, Sırp hareketini son sette de 6-1 ile geçerek maçtan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.



Alexander Zverev finalde Rus raket Karen Khachanov ile altın madalya için karşılaşacak.



SADECE STEFFI GRAF



Bu sezon geride kalan 3 grand-slam'i kazanan Novak Djokovic, Olimpiyatlar'ı ve ardından ABD Açık'ı kazanarak 1988'de bunu başaran Steffi Graf'tan sonra ikinci isim olmayı hedefliyordu.



