Novak Djokovic'in 'altın' hayali suya düştü!

Bu sezonun ilk 3 grand-slam'ini kazanan Novak Djokovic, Tokyo'da Zverev'e 2-1 mağlup oldu ve 'golden slam' hayalleri suya düştü.

Novak Djokovic'in 'altın' hayali suya düştü!
'Golden Slam' peşinde olan Sırp tenisçi Novak Djokovic, yarı finalde Alexander Zverev'e 2-1 mağlup oldu ve Tokyo 2020'ye veda etti.

Djokovic, ilk seti 6-1 kazandığı maçta büyük hayal kırıklığı yaşadı. Dünyanın 1 numarası altın madalya için en büyük favori olarak gösterilmesine rağmen maçın son iki setinde Alman rakibine karşı varlık gösteremedi.

Zverev, ikinci seti 6-3 kazanıp mücadeleyi son sete taşıdı. Son sette ise Djokovic ilk iki servisini kırdırınca oyundan koptu. Zverev, Sırp hareketini son sette de 6-1 ile geçerek maçtan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Alexander Zverev finalde Rus raket Karen Khachanov ile altın madalya için karşılaşacak.

SADECE STEFFI GRAF

Bu sezon geride kalan 3 grand-slam'i kazanan Novak Djokovic, Olimpiyatlar'ı ve ardından ABD Açık'ı kazanarak 1988'de bunu başaran Steffi Graf'tan sonra ikinci isim olmayı hedefliyordu.

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