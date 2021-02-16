Novak Djokovic geri dönüp turladı!

Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nın tek erkeklerde 1 numaralı seribaşısı olan Sırp Novak Djokovic, Alman Alexander Zverev ile çeyrek finalde karşı karşıya geldi.



Djokovic, ilk seti 6-7 kaybetmesine karşın son 3 seti 6-2, 6-4 ve 7-6'lık sonuçlarla kazandı ve Alman tenisçiyi 3-1 mağlup ederek Avustralya Açık'ta yarı finale yükseldi.



Novak Djokovic, yarı finalde ATP sıralamasında 114. olan 27 yaşındaki Rus tenisçi Aslan Karatsev ile eşleşti.



Öte yandan Sırp tenisçi, Avustralya Açık'ta yarı finale yükseldiği her yıl kupayı kaldırmayı başardı.



