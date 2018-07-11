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Novak Djokovic geri döndü! 3 yıl sonra...

Dünya sıralamasında 21'e kadar inen Novak Djokovic, Kei Nishikori karşısında 3-1 kazandı ve 3 yıl sonra ilk kez yarı finale yükseldi.

Kaynak: Sporx.com
Novak Djokovic geri döndü! 3 yıl sonra...
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11 Temmuz 2018 17:59
Wimbledon'ı 3 kez kazanan Novak Djokovic, tek erkekler çeyrek final mücadelesinde Kei Nishikori'yi 3-1'le geçerek yarı finale yükseldi.

Dünya 21 numarası Novak Djokovic, 28 numara olan Nishikori'ye karşı maça iyi başladı ve ilk seti 6-3 kazandı. İkinci sette servisini kırdıran Djokovic, sette geri dönemede ve 6-3 kaybetti. Son 2 sette tempo artıran Sırp raket, 6-2 ve 6-2'lik iki set sonucunda maçı 3-1 kazandı ve tur atladı.

Novak Djokovic, böylece 2015'ten sonra Wimbledon'da ilk kez yarı finale kadar yükselmeyi başardı.

İki tenisçinin de başa baş mücadele verdiği 2 saat 35 dakika süren karşılaşmanın galibi Djokovic, yarı finalde Rafael Nadal - Juan Martin Del Potro maçının galibiyle karşılaşacak.

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