Wimbledon'ı 3 kez kazanan Novak Djokovic, tek erkekler çeyrek final mücadelesinde Kei Nishikori'yi 3-1'le geçerek yarı finale yükseldi.Dünya 21 numarası Novak Djokovic, 28 numara olan Nishikori'ye karşı maça iyi başladı ve ilk seti 6-3 kazandı. İkinci sette servisini kırdıran Djokovic, sette geri dönemede ve 6-3 kaybetti. Son 2 sette tempo artıran Sırp raket, 6-2 ve 6-2'lik iki set sonucunda maçı 3-1 kazandı ve tur atladı.Novak Djokovic, böylece 2015'ten sonra Wimbledon'da ilk kez yarı finale kadar yükselmeyi başardı.İki tenisçinin de başa baş mücadele verdiği 2 saat 35 dakika süren karşılaşmanın galibi Djokovic, yarı finalde Rafael Nadal - Juan Martin Del Potro maçının galibiyle karşılaşacak.