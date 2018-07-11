Wimbledon'ı 3 kez kazanan Novak Djokovic, tek erkekler çeyrek final mücadelesinde Kei Nishikori'yi 3-1'le geçerek yarı finale yükseldi.
Dünya 21 numarası Novak Djokovic, 28 numara olan Nishikori'ye karşı maça iyi başladı ve ilk seti 6-3 kazandı. İkinci sette servisini kırdıran Djokovic, sette geri dönemede ve 6-3 kaybetti. Son 2 sette tempo artıran Sırp raket, 6-2 ve 6-2'lik iki set sonucunda maçı 3-1 kazandı ve tur atladı.
Novak Djokovic, böylece 2015'ten sonra Wimbledon'da ilk kez yarı finale kadar yükselmeyi başardı.
İki tenisçinin de başa baş mücadele verdiği 2 saat 35 dakika süren karşılaşmanın galibi Djokovic, yarı finalde Rafael Nadal - Juan Martin Del Potro maçının galibiyle karşılaşacak.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Dünya 21 numarası Novak Djokovic, 28 numara olan Nishikori'ye karşı maça iyi başladı ve ilk seti 6-3 kazandı. İkinci sette servisini kırdıran Djokovic, sette geri dönemede ve 6-3 kaybetti. Son 2 sette tempo artıran Sırp raket, 6-2 ve 6-2'lik iki set sonucunda maçı 3-1 kazandı ve tur atladı.
Novak Djokovic, böylece 2015'ten sonra Wimbledon'da ilk kez yarı finale kadar yükselmeyi başardı.
İki tenisçinin de başa baş mücadele verdiği 2 saat 35 dakika süren karşılaşmanın galibi Djokovic, yarı finalde Rafael Nadal - Juan Martin Del Potro maçının galibiyle karşılaşacak.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın