Novak Djokovic, ABD Açık'ta zorlanmadan ikinci tura kaldı

Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta tek erkeklerin 2 numaralı seribaşı Sırp Novak Djokovic, zorlanmadan ikinci tura yükselmeyi başardı.



New York kentinde düzenlenen turnuvanın ilk gününde oynanan birinci tur maçları tamamlandı.



ABD Açık'ta 4, kariyerinin ise 24'üncü tekler grand slam şampiyonluğunu hedefleyen Djokovic, klasmanın 84. sırasındaki Fransız Alexandre Muller'i bir saat 35 dakika sonunda 6-0, 6-2 ve 6-3'lük setlerle 3-0 yendi ve ikinci turda İspanyol Bernabe Zapata Miralles ile eşleşti.



Bu yılın Avustralya Açık finalisti Yunan Stefanos Tsitsipas (7 numaralı seribaşı), dünya sıralamasında 337. basamakta yer alan Kanadalı Milos Raonic karşısında 6-2, 6-3 ve 6-4'lük setlerle 3-0 kazandı ve ikinci turda İsviçreli Dominic Stricker'in rakibi oldu.



Erkeklerde klasmanın 40. basamağındaki ABD'li Mackenzie McDonald, Kanadalı Felix Auger-Aliassime'i (15) 7-6, 4-6, 6-1 ve 6-4 biten setlerle 3-1 mağlup ederek günün sürprizlerinden birine imza attı.



Taylor Fritz (9), Tommy Paul (14), Francisco Cerundolo (20) ve 2020 ABD Açık şampiyonu Dominic Thiem de rakiplerini geçerek tur atladı.







