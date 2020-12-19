Nouha Dicko: "Hocam bana güveniyor"

Gaziantep FK oyuncusu Nouha Dicko, Fenerbahçe galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Gaziantepfk.org
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Nouha Dicko: 'Hocam bana güveniyor'
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19 Aralık 2020 21:32
Gaziantep FK oyuncusu Nouha Dicko, Fenerbahçe galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu. 

Nouha Dicko değerlendirmesinde; "Hocama teşekkür ediyorum. Bana güveniyor, beni sürekli oynatıyor. Benimle çok ilgileniyor. Performansımın yüksek olduğunu duymak güzel. Takım çok güzel oynuyor. İyi kazanıyor. İçeride dışarıda kazanıyoruz." sözlerini sarf etti.


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