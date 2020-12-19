Nouha Dicko: 'Hocam bana güveniyor'

Gaziantep FK oyuncusu Nouha Dicko, Fenerbahçe galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.
Nouha Dicko değerlendirmesinde; "Hocama teşekkür ediyorum. Bana güveniyor, beni sürekli oynatıyor. Benimle çok ilgileniyor. Performansımın yüksek olduğunu duymak güzel. Takım çok güzel oynuyor. İyi kazanıyor. İçeride dışarıda kazanıyoruz." sözlerini sarf etti.
Nouha Dicko değerlendirmesinde; "Hocama teşekkür ediyorum. Bana güveniyor, beni sürekli oynatıyor. Benimle çok ilgileniyor. Performansımın yüksek olduğunu duymak güzel. Takım çok güzel oynuyor. İyi kazanıyor. İçeride dışarıda kazanıyoruz." sözlerini sarf etti.