Nouha Dicko: 'Hocam bana güveniyor'

Gaziantep FK oyuncusu Nouha Dicko, Fenerbahçe galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.



Nouha Dicko değerlendirmesinde; "Hocama teşekkür ediyorum. Bana güveniyor, beni sürekli oynatıyor. Benimle çok ilgileniyor. Performansımın yüksek olduğunu duymak güzel. Takım çok güzel oynuyor. İyi kazanıyor. İçeride dışarıda kazanıyoruz." sözlerini sarf etti.