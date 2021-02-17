Nou Camp'ta Mbappe'nin gecesi

Şampiyonlar Ligi son 16 Turu ilk maçında Barcelona ile PSG karşı karşıya geldi.



Nou Camp'ta ouynanan maçı PSG 4-1 kazanarak turu geçme adına çok önemli bir galibiyete imza attı.



Maçın 27. dakikasında Frenkie De Jong'un yerde kaldığı pozisyonda Messi penaltı golüyle maçtaki eşitliği bozdu ve Barcelona 1-0 öne geçti. Dakikalar 32'yi gösterdiğinde Verratti'nin asistinde Mbappe maça eşitliği getirdi ve ilk yarı 1-1 bitti.



İkinci yarıda etkisini devam ettiren PSG, 65'te Mbappe ile öne geçmeyi başardı. 70'te Kean'ın golü farkı PSG lehine ikiye çıkarırken 85. dakikaya gelindiğinde gecenin yıldızı Mbappe skoru 4-1 yaptı ve hat-trick yaparak gecenin yıldızı oldu.ı.



İki takımı karşı karşıya getirecek rövanş maçı 10 Mart'ta PSG'nin sahasında oynanacak.



