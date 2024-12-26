İngiltere Premier Lig'in 18. haftasında Nuno Espirito Santo'nun ekibi Nottingham Forest evinde Ange Postecoglou'nun ekibi Tottenham'ı 1-0 mağlup etti.
The City Ground'da oynanan maçta Nottingham Forest'a galibiyeti getiren golü 28. dakikada Anthony Elanga kaydetti.
Tottenham'da Djed Spence, maçın 90+4. dakikasında kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Bu sonuçla birlikte ligde oynadığı son 6 maçta sadece 1 galibiyet alabilen Tottenham 23 puanda kalırken, galibiyet serisini 4 maça yükselten Nottingham Forest 34 puanla zirve takibini sürdürdü.
Ligin bir sonraki maç haftasında Nottingham Forest deplasmanda Everton'a konuk olurken, Tottenham sahasında Wolverhampton'ı ağırlayacak.
The City Ground'da oynanan maçta Nottingham Forest'a galibiyeti getiren golü 28. dakikada Anthony Elanga kaydetti.
Tottenham'da Djed Spence, maçın 90+4. dakikasında kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Bu sonuçla birlikte ligde oynadığı son 6 maçta sadece 1 galibiyet alabilen Tottenham 23 puanda kalırken, galibiyet serisini 4 maça yükselten Nottingham Forest 34 puanla zirve takibini sürdürdü.
Ligin bir sonraki maç haftasında Nottingham Forest deplasmanda Everton'a konuk olurken, Tottenham sahasında Wolverhampton'ı ağırlayacak.